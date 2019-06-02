Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Fenerbahçe'de sözleşmesi biten İspanyol golcü Roberto Soldado, takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Roberto Soldado, takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte açıklama

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