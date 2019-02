Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Konu Mesut transferine geldi

Akşamspor'dan Levent Gültekin'in haberine göre sezon sonunda Arsenal'den ayrılması kesinleşen Türk asıllı Alman süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar ‘Yeni takımı İnter' diye yazsa da Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi. ‘Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon ‘Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

Ali Koç işi bitirdi

Ali Koç'un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil'e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal'in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı. Yakın çevresine ‘Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti' söylemlerinde bulunan Comolli'nin ‘Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi' ifadelerini kullandığı iddia edilirken, Mesut'un son paylaşımları ve beğenilerinin bu sinyalleri vermesi Fenerbahçe camiasını da bir hayli heyecanlandırdığı gözlemlendi.