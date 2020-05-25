Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, eski futbolcularından olan Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama
"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"