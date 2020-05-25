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Spor

Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski futbolcularından olan Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:46:00 - 2020-05-25 15:11:03
Fenerbahçe'den Mehmet Aurelio açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını açıkladı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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