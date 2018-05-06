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Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:12
Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. Buraspor'un golünü 69. dakikada Furkan Soyalp atarken Fenerbahçe'nin golleri 71. dakikada Moussa Sow'un kendi kalesine ve 90. dakikada Fernandao'dan geldi.

Bursaspor'da Titi 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 66 puana yükselerek averajla 2. sıraya yükselirken, Bursaspor 39 puanla 10. sırada kendine yer buldu. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor ile karşılaşırken, Bursaspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 18:12
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Bursaspor
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig

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