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Fenerbahçe'den gollü galibiyet: 5-2!

Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında Giresunspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

21 Aralık 2018 Cuma 00:09
Fenerbahçe'den gollü galibiyet: 5-2!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Roberto Soldado, 49 ve 55. dakikalarda Mehmet Ekici, 73. dakikada Mehmet Topal ve 89. dakikada Diego Reyes kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise 14. dakikada Id Azza ve 68'de Volkan Okumak attı.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atmış oldu. Ersun Yanal ise takımın başındaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Yanal'ın olduğu iki maçta Fenerbahçe toplam 7 gol kaydetti.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Ata Yıldırım

Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Çağlar Birinci (Dk. 46 Sery), Kağan Miray Bağış (Dk. 58 Dauda), Husmani, Alperen Aydın, Bahadır Erol, Volkan Okumak, Id Azza (Dk. 78 Saruhan Bolat)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Barış Alıcı (Dk. 46 Valbuena), Mehmet Topal (Dk. 77 Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Ekici (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Köybaşı, Benzia, Ayew, Soldado

Goller: Dk. 7 Soldado, Dk. 49 ve Dk. 55 Mehmet Ekici, Dk. 73 Mehmet Topal, Dk. 89 Reyes (Fenerbahçe), Dk. 14 Id Azza, Dk. 68 Volkan Okumak (Penaltıdan) (Giresunspor) 

Sarı kart: Dk. 61 Husmani (Giresunspor)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 00:09
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