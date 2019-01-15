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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Demba Ba çalımı

Fenerbahçe'nin adı Galatasaray ilen Beşiktaş'ın eski süper yıldızı Demba Ba için harekete geçtiği öne sürüldü.

15 Ocak 2019 Salı 11:58
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Demba Ba çalımı

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız Demba Ba'nın peşine düştüğü iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Galatasaray'ın da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı.

Süper Lig'de 26 golü var

Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, 44 maçta 6 asist yaptı. Demba Ba kariyerinde 353 maçta 167 gol attı.

Çin'den ayrılma niyetinde

Demba Ba'nın yakın çevresine, "Futbol hayatımı Çin'de sürdürmek istemiyorum. Buraya bir türlü alışamadım" dediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:58
  1. Demba Ba
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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