Fenerbahçe'den Galatasaray'a bombardıman!

Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray ile oynadıkları derbi maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in açıklamaları ile ilgili görüşleri sorulan idareci, "Herhangi bir takımın antrenörüyle biz diyaloğa girmeyiz ama yöneticilerinin yaptığı açıklamalar hoş değil. Biz kanunlara uyan bir kulübüz, TFF'nin kurallarına uyarız. Olayın buralara gelmesine neden olan oyuncu, sarı kart gördüğü için kurtuldu. 15-20 kez izlenen VAR ile kurtuldu. Artık bizim savunma zamanımız geldi. Federasyonumuz bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir.



Koridorları ele geçirdik sözleri sorulan Özsoy, "Galatasaray stadını bilenler, bilirler. Bizim maçı izlediğimiz yer ile soyunma odasında uzak bir mesafe var. Aşağıya indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur, bizi sakinliğe davet ettiler. Sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada Hasan hocada sıkıntı var dedim, fazla da bir şey demedim. Bize dostane davrandıklarını düşünerek onlara da teşekkür ettim. Biz çimlerde oyuncuların peşinden koşmadık. Vali'nin olduğu, emniyetin olduğu bir yerde kimse oyunculara sahip çıkamaz. Biz koridorlarda oyuncularımızın yanında olduk." dedi.



Fatih Terim'in resmi açıklamada yaptıkları "sokak kabadayısı" ifadesine takılması sorulan yönetici, "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var? Biz her lafımızın arkasındayız. Kim ne hak ediyorsa üzerine alsın" cevabını verdi.