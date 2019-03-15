Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile önümüzdeki sezon da yola devam edeceğini açıkladı.15 Mart 2019 Cuma 10:45
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile gelecek sezon da yola devam edileceği bildirildi.
Çıkan haberlere yalanlama
Sarı-lacivertli kulüpten, Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
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