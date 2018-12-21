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Fenerbahçe'den başkente voleybol "çıkartması"

- Sarı-lacivertli kadın ve erkek voleybol takımları, yarın rakipleriyle Ankara'da karşı karşıya gelecek

21 Aralık 2018 Cuma 10:39
Fenerbahçe'den başkente voleybol "çıkartması"


ANKARA (AA) - Ankaralı voleybolseverler, yarın Fenerbahçe'nin kadın ve erkek takımlarını izleme fırsatı bulacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Karayolları'na konuk olacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 14.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ise AXA Sigorta Kupa Voley 1. etap ilk maçı için başkentlilerin karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, maçlarını TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynayan Jeopark Kula Belediyespor ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:39
  1. AXA Sigorta Kupa Voley 1. Etap
  2. Fenerbahçe
  3. Fenerbahçe Opet
  4. Jeopark Kula Belediyespor
  5. TVF Başkent Voleybol Salonu
  6. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  7. Voleybol

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