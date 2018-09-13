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Fenerbahçe'den anlamlı Metin Oktay paylaşımı! İşte futbolun güzelliği

Fenerbahçe Spor Kulübü, ezeli rakibi Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane golcüsü Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaparak andı. Sarı-Lacivertilerin bu paylaşımı, Galatasaraylı taraftarlardan da beğeni aldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:35
Fenerbahçe'den anlamlı Metin Oktay paylaşımı! İşte futbolun güzelliği

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın hayatını kaybedişinin 27. yılını Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de unutmadı.

Başkan Ali Koç'un gelişinin ardından 'Yeniden Saygı' sloganıyla yola çıkan Fenerbahçe, Taçsız Kral'la ilgili sosyal medya hesabından ''Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz'' mesajını paylaştı.

Fenerbahçe'nin bu mesajı, hem Galatasaraylı hem de Sarı-Lacivertli taraftarlarca binlerce kez etkileşim aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:35
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