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Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:20
Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 17 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 4 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Tam sahada yapılan defans ve hücum organizasyonlarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:20
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
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  4. Ümraniyespor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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