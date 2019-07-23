0553 313 94 23

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

23 Temmuz 2019 Salı 21:11
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları


GRAZ (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Graz şehrindeki kampın 3. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, sakatlık önleyici çalışma ile başladı.

15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dün Wolsfburg ile oynanan hazırlık maçında sol ayağına darbe alan ve ayağı şişen Hasan Ali Kaldırım ise akşam antrenmanında yer aldı.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Wolfsburg maçı kadrosunda yer almayan Tolgay Arslan da akşam antrenmanında takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:11
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi
    1. Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi
    2. Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 3..
    3. Kaçak yapıya geçit yok
    4. Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele: 4..
    5. Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki..
    6. MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı:..
    9. Kurtdere Güreşlerine kırmızı dipli..
    10. Afganistan’dan Trump’ın açıklamalarına..
    11. Biga Belediyesinde BİÇAY toplantısı
    12. ABD duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili..
    13. Bulgaristan'da siber saldırı krizi..
    14. Libya açıklarında İtalyan balıkçı..
    15. Tarihçi yazar Şükrü Altın’dan üç enfes..
    16. Mısır'da 563 mahkuma af
    17. Rus boksör ringde aldığı darbeler..
    18. Galatasaray, Bordeaux ile hazırlık..
    19. Eski Halk Bankası Genel Müdür..
    20. GMİS, maden ve MTA işçilerini..
    21. Bursa’da otomobil ile motosiklet..
    22. Cumhurbaşkanlığının anketine yoğun..
    23. Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele..
    24. La Casa De Papel 4. sezon ne zaman..
    25. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi iş..
    26. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    27. Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1..
    28. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    29. Safkan Arap taylarından 4 milyon 848..
    30. Bakan Dönmez ve Rosatom Genel Müdürü..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi