Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



GRAZ (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü. Graz şehrindeki kampın 3. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, sakatlık önleyici çalışma ile başladı. 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dün Wolsfburg ile oynanan hazırlık maçında sol ayağına darbe alan ve ayağı şişen Hasan Ali Kaldırım ise akşam antrenmanında yer aldı. Gribal enfeksiyon nedeniyle Wolfsburg maçı kadrosunda yer almayan Tolgay Arslan da akşam antrenmanında takımla çalıştı. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.





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