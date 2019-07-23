Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları23 Temmuz 2019 Salı 18:17
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'daki kampta, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Wolfsburg maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanın pas, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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