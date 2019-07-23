Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'daki kampta, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Wolfsburg maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanın pas, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdiği aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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