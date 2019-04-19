Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte takımdan ayrılacak isimler

Fenerbahçe, sezon sonunda büyük bir revizyona hazırlanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte sözleşmeleri sona erecek olan Kameni, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Slimani, Ayew ve Benzia ile yollar ayrılacak.

Ozan Tufan'ın durumu belirsiz

Bu 9 futbolcuyla birlikte Yanal'ın istemediği Frey de ya satılacak ya da başka bir kulübe kiralanacak. Bu külübün Süper Lig ekibi olması ise büyük bir ihtimal olarak gözüküyor. Reyes'e takım bulunursa o da gönderilecek. Soldado konusunda ise kesin bir karar verilmediği, Ersun Yanal'ın takımda 2. santrfor olarak kalmasına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Sezon başı kampına katılacak olan Ozan Tufan için karar ise daha sonra verilecek.

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