Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar açıklandı
Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen Volkan Demirel hakkında, sarı-lacivertli yönetim kararını verdi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi son buldu. Kale bölgesi olarak Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde emektar kaleci Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmeyecek.
Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe'de geleceği tartışma oluşturan 37 yaşındaki kaleciyle yola devam edilmeyeceği kararı oyuncuya bildirildi.
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