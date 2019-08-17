Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar açıklandı Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen Volkan Demirel hakkında, sarı-lacivertli yönetim kararını verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi son buldu. Kale bölgesi olarak Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde emektar kaleci Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmeyecek. Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe'de geleceği tartışma oluşturan 37 yaşındaki kaleciyle yola devam edilmeyeceği kararı oyuncuya bildirildi.

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