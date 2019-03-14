Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün 76. yaş günü, kulüp başkanı Ali Koç'un da katılımıyla kutlandı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e doğum günü kutlaması yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 76. yaş günü dolayısıyla Vefa Küçük için kulüp binasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendiği bildirildi. Kutlamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarının yer aldığı ifade edildi. Vefa Küçük'ün, sürpriz kutlama dolayısıyla Koç, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ettiği belirtildi.

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