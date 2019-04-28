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Fenerbahçe'de vahim tablo! 1991'den beri ilk kez...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta 5 beraberlik alıp 1 kez de mağlup oldu.

28 Nisan 2019 Pazar 14:13
Fenerbahçe'de vahim tablo! 1991'den beri ilk kez...

Fenerbahçe, 1990/91 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı

Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı derbi sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

 

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:13
  1. Trabzon
  2. Süper Lig
  3. Fenerbahçe
  4. derbi maçları
  5. vahim tablo

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