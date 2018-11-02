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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman, sistem değişikliğine gitti

Koeman, Süper Ligin 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

02 Kasım 2018 Cuma 22:09
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman, sistem değişikliğine gitti

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı.

KOEMAN 4'LÜ DEFANSA DÖNDÜ

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Cocu'nun son 5 resmi maçtaki sisteminden vazgeçti. Koeman, çift santrforda vazgeçti ve 3-5-2 dizilişi yerine takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Harun Tekin'i oynatan Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Roman Neustaeder, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas'ı görevlendiren Koeman, kanatlarda ise Valbuena ve Andre Ayew'i oynattı. Forvet arkasında Yassine Benzia oynarken, ileri uçta Frey görev yaptı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 22:09
  1. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
  2. Oğuz Kağan Güçtekin
  3. Hasan Ali Kaldırım
  4. Sarı Lacivertliler
  5. Sarı Kırmızılılar
  6. Mathieu Valbuena
  7. İsmail Köybaşı
  8. MKE Ankaragücü
  9. Yassine Benzia
  10. İslam Slimani
  11. Mauricio Isla
  12. Martin Skrtel
  13. Galata Saray
  14. Phillip Cocu
  15. Michael Frey
  16. Eljif Elmas
  17. Harun Tekin
  18. Fener Bahçe
  19. Galatasaray
  20. Oğuz Kağan
  21. Fenerbahçe
  22. Ankaragücü
  23. F.Bahçe
  24. G.Saray
  25. Jailson
  26. Benzia
  27. Cimbom
  28. F.B.
  29. Cocu
  30. Mke
  31. Fb

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