Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman, sistem değişikliğine gitti

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı.

KOEMAN 4'LÜ DEFANSA DÖNDÜ

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Cocu'nun son 5 resmi maçtaki sisteminden vazgeçti. Koeman, çift santrforda vazgeçti ve 3-5-2 dizilişi yerine takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Harun Tekin'i oynatan Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Roman Neustaeder, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas'ı görevlendiren Koeman, kanatlarda ise Valbuena ve Andre Ayew'i oynattı. Forvet arkasında Yassine Benzia oynarken, ileri uçta Frey görev yaptı.