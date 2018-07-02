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Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun gözüne giren 3 isim belli oldu

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souza gösterdikleri performansla teknik direktör Philip Cocu'nun gözüne girdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:21
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun gözüne giren 3 isim belli oldu

Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise; Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souzaoldu.

Üç oyuncuya da beğenilerini ileten Cocu; Mehmet Ekici'ye tekniğinin çok etkileyici olduğunu, oyunun akışını ona göre yapabileceklerini söyledi. Hollandalı teknik adam Ekici'ye eksi özellik olarak daha hızlı olması gerektiğini ifade etti.

Josef de Souza'nın maç kasetlerinden ofansif anlamda katkısının çok faydalı olduğu tespitinde bulunan Cocu; Brezilyalı oyuncudan geçen sezonun taktiği gereği geride gömülü kaldığını, bundan vazgeçmesini istedi.

Son pas çalışmalarına da büyük önem veren Philip Cocu, bu antrenmanlarda parlayan Elif Elmas'tan çok etkilendi. Gol asisti anlamında takımda en büyük isabet yüzdesine sahip olan Elif, ilk onbire şimdiden göz kırpıyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:21
  1. Fenerbahçe
  2. cocu
  3. Mehmet Ekici
  4. Eljif Elmas
  5. Josef de Souza

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