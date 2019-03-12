0553 313 94 23

Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay sahalarda yok

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, sakatlığından dolayı bir ay forma giyemeyecek.

12 Mart 2019 Salı 15:07
Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay sahalarda yok

Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusu Valbuena'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.

Dirar'ın durumu belirsiz

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:07
  1. Fenerbahçe
  2. Valbuena
  3. Süper Lig
  4. Nabil Dirar
  5. Mehmet Topal
  6. Demir Grup Sivasspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gebze - Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak“
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gebze -..
    2. Murat Aydın’dan Beykoz’daki Mehmet..
    3. Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya..
    4. İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi..
    5. Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü
    6. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet..
    7. "D vitamini eksikliği organları..
    8. İstanbul'da tutulan geminin kaptanı..
    9. Başkente "Sağlık Vadisi" yapılacak
    10. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl..
    11. Seçim ofisi açılışında terör..
    12. Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığı
    13. Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD..
    14. Bahçeli: “Ya beka diyeceğiz ya da..
    15. Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay..
    16. Palancıoğlu’dan öğrencilere Mehmet..
    17. AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi..
    18. İstanbul’da sağanak yağmur başladı
    19. HDP seçim bürosu açılışındaki "terör..
    20. Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendiriyor
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü