Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay sahalarda yok

Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusu Valbuena'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.

Dirar'ın durumu belirsiz

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.