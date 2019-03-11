Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Medipol Başakşehir'e karşı forma giyen oyuncuların antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla tamamladığı aktarıldı. Açıklamada, diğer oyuncuların, pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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