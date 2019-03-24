Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Maçı yarıda bıraktı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile TOFAŞ arasında oynanan maçta, sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Marko Guduric sakatlanarak oyunu terk etti.24 Mart 2019 Pazar 14:34
Fenerbahçe ile TOFAŞ arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Marko Guduric üzüntüsü yaşandı.
Sarı lacivertli ekibin son çeyrekte 08.44 kala yaptığı hücumda topsuz oyunda bir anda sağ bacağından sakatlanıp yere yığılan Guduric, karşılaşmaya devam edemedi.
Fenerbahçe taraftarları da büyük üzüntü yaşarken, Guduric’in acıdan dolayı bağırması da dikkat çekti.
Takım arkadaşları Sırp oyuncunun kollarını omuzlarına alıp, saha dışına kadar ona eşlik etti.
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