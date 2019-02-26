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Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi başladı

Süper Lig'de Cumartesi günü Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

26 Şubat 2019 Salı 15:04
Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Derbide forma giyenler yenilenme çalışması yaptı

Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:04
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  2. Çaykur Rizespor
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  5. Ersun Yanal

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