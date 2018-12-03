THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor

- Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü- Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da penaltı kurtardı

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:30
Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, beraberlik golünü 44. dakikada Roman Neustaedter'le buldu. Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Kasımpaşa, Diagne ile 54. dakikada beraberliği sağlayan golü attı ve maç 2-2 sona erdi.

Son iki maçında 5, geride kalan 14 haftada da 28 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı 14 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada bitirdi.


- Harun Tekin yine penaltı kurtardı


Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçında da penaltı kurtarışlarına devam etti.

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında bir penaltı vuruşu kurtaran Harun, bu maçta da beyaz noktadan geçit vermedi.

Harun, 8. dakikada Diagne'nin penaltısını kurtarmayı başardı.


- Neustaedter'den 2. gol


Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustaedter, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

Takımının ilk golünü kaydeden Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb filelerini havalandırmıştı.


- Valbuena devam edemedi


Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Mathieu Valbeuna, sakatlanarak maça devam edemedi.

Sağ ayağını tutarak kendini yere bırakan Valbuena, 66. dakikada oyundan çıktı. Fransız futbolcunun yerine Michael Frey oyuna girdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:30
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump'tan silahlanma çıkışı: Şi ve Putin'le görüşeceğim
    1. ABD Başkanı Trump'tan silahlanma..
    2. Diego Costa ameliyat için Brezilya'ya..
    3. Instagram gençler için özel liste..
    4. Maçın ardından
    5. ABD borsaları çarşamba günü kapalı..
    6. 150 düzensiz göçmen yakalandı
    7. "Kızılay anneleri" ALS hastalarına..
    8. "Omuzlarıma değil, bacaklarıma..
    9. Kadıköy, Ersun Yanal tezahüratlarıyla..
    10. Hümayun Şeceryan CRR'de konser verdi
    11. AB vizesine "zam" geliyor
    12. Fransız bakan rakam verdi: Olaylar..
    13. "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle..
    14. Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
    15. Mersin'de balkondan düşen kadın avukat..
    16. Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra..
    17. Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor
    18. BM kamplarında skandal! 125 kadın ve..
    19. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    20. MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir..
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi