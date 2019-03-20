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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı mesaisi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapıldı.

Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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