0553 313 94 23

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21 Mart 2019 Perşembe 14:40
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda milli takımlardaki futbolcuların yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, 21 Yaş Altı Takımı'nın da katıldığı antrenmana futbolcuların koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:40
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"
    1. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    2. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    3. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    4. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    5. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    7. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    9. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    10. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    11. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    12. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    13. Hükümlüler fidanları toprakla..
    14. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    15. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    16. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    17. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    18. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    19. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    20. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!