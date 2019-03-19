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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

19 Mart 2019 Salı 21:20
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmalarıyla devam eden sarı-lacivertli ekip, kuvvete dayalı teknik çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:20
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