Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
- Yeni transfer Miha Zajc, takımla ilk antrenmanına çıktı02 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 8 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgiye göre, dünkü Göztepe maçı sonrası bazı oyuncular izinli olurken, yeni transferler ve kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü antrenman yaptı.
Yeni transferlerden Miha Zajc da sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 21 yaş altı takımı oyuncularının da yer aldığı çift kale maçla sona erdi.
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