Fenerbahçe’de Kasımpaşa mesaisi başladı Fenerbahçe, cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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