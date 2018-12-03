THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor!

Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bu maçta da penaltıda gole izin vermemiş oldu. Kaçan penaltı atışından sonra Samuel Eduok topu ağlara gönderdi ancak alan ihlali gerekçesiyle gol iptal edildi.

Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapadı

22. dakikada Mbaye Diagne, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve bu gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe, 44. dakikada Roman Neustadter ile beraberliği sağladı. 45. dakikada Kasımpaşalı Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Diagne şov

Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, 54. dakikada ikinci kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
  1. Trabzon
  2. Kayseri
  3. Fenerbahçe
  4. Kasımpaşa
  5. Mbaye Diagne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke"
    1. "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle..
    2. Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
    3. Mersin'de balkondan düşen kadın avukat..
    4. Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra..
    5. Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor
    6. BM kamplarında skandal! 125 kadın ve..
    7. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    8. MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir..
    9. Türkiye Venezuela İş Forumu
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    11. "Adil yeni bir dünyanın kurulması..
    12. Dişleri ve mücevherleri temizler hale..
    13. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5..
    16. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili..
    17. HSK'dan flaş karar! Yeni mahkemeler..
    18. Büyüme geriliğinin sebepleri
    19. "Bu tekerleğin bu tümsekte..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi