Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor!
Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.03 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bu maçta da penaltıda gole izin vermemiş oldu. Kaçan penaltı atışından sonra Samuel Eduok topu ağlara gönderdi ancak alan ihlali gerekçesiyle gol iptal edildi.
Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapadı
22. dakikada Mbaye Diagne, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve bu gol geçerli sayıldı. Fenerbahçe, 44. dakikada Roman Neustadter ile beraberliği sağladı. 45. dakikada Kasımpaşalı Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe ilk devreyi 2-1 önde kapattı.
Diagne şov
Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, 54. dakikada ikinci kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.
Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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