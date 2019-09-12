0553 313 94 23

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı! Mehmet Ekici'den açıklama geldi

Fenerbahçe'de kadro dış ıbırakılanMehmet Ekici yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:26
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı! Mehmet Ekici'den açıklama geldi

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede Mehmet Ekici kadroya dahil edilmedi. Sarı-Lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken Ekici'den açıklama geldi.

Fenerbahçe forması giyebilmek için Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmadı. Malumun ilamı gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor'a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Mehmet sonrasındaki süreçte de hep sakatlıklarıyla anıldı.

Bir türlü iyileşemeyen, istikrar yakalayamayan tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalma süreci ise hızlandı. Gözden çıkarılan Ekici, artık takımdan ayrı çalışacak ve forma giyemeyecek. 29 yaşındaki orta sahanın devre arasında da Fenerbahçe'den tamamen ayrılması bekleniyor.

"Çok büyük üzüntü yaşıyorum"

Fenerbahçe forması giymek için büyük zorlukları göze aldığını belirten Mehmet Ekici, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım! Çok büyük üzüntü yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon maça çıkamayan Mehmet Ekici, iki sezonda 19'u ilk on birde 36 karşılaşmada görev yapmış, 5 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ekici, kariyerinin en parlak dönemini ise Ersun Yanal'la Trabzonspor'da yaşamış, 42 maçta 10 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:26
  1. Düzce
  2. Trabzon
  3. Fenerbahçe
  4. Mehmet Ekici
  5. Kadro dışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar sürüyor
    1. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    2. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    4. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    5. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    7. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    8. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    9. ’Kazandıran’ kampanya
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    11. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    12. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    13. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    14. Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da..
    15. İdlib’deki yıkım görüntülendi
    16. Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil,..
    17. Türk ve İngiliz savunma sanayii..
    18. Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem..
    19. Balıkesir'de hastanedeki hastaların..
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "25..
    21. ’Yalın 6 Sigma’yı hayata geçiren ’ilk..
    22. Simav Belediyesi’ne 21 işçi alımı
    23. Konya’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı..
    24. Adıyaman inanç turizminden de pay..
    25. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda turu..
    26. 41 yaşındaki boya ustası DGS ile..
    27. Savunmadaki ataklığımızı dünya gördü!..
    28. Çankaya’da yeni yollar açıyor
    29. Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına..
    30. Kadın yazarlar 3. kez bir arada
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı