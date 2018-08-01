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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yollar resmen ayrıldı

Sarı lacivertli ekip idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırdı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yollar resmen ayrıldı

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan ÇetinkayaAli Koç'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi.

Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi.

Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
  1. Fenerbahçe
  2. İdari Menajer
  3. Hasan Çetinkaya
  4. Aziz Yıldırım
  5. Ali Koç

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