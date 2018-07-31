Fenerbahçe'de Emre Akbaba harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye için gündemine yerli bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba için Akdeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin transferin gözde ismi olan yetenekli orta saha için 2 milyon Euro artı bir oyuncu teklif edeceği öğrenildi.

Takas olarak verilecek ismin yerli oyuncular arasından verilmesinin planlandığı kaydedilirken Alanya cephesinin cevabı merakla bekleniyor.