Fenerbahçe'de Emre Akbaba harekatı!
Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transferin gözde ismi Emre Akbaba için harekete geçti!31 Temmuz 2018 Salı 16:54
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye için gündemine yerli bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba için Akdeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sportif direktör Damien Comolli'nin transferin gözde ismi olan yetenekli orta saha için 2 milyon Euro artı bir oyuncu teklif edeceği öğrenildi.
Takas olarak verilecek ismin yerli oyuncular arasından verilmesinin planlandığı kaydedilirken Alanya cephesinin cevabı merakla bekleniyor.
YORUM YAZ