Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak
23 Temmuz 2019 Salı 12:33
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yüksek divan kurulu olağan toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:33
YORUM YAZ