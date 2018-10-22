Fenerbahçe'de Cocu depremi! Kulüp tarihinde ilk kez...

Fenerbahçe'de Hollandalı Teknik Direktör Phlip Cocu'ya olan güven sonlandı.

Ancak Hollanda ekibi PSV, Cocu'nun yerine gelen Marc van Bommel'le adeta uçuşa geçti.

Hollanda ekibi, 9 haftada 9 galibiyetle 27 puan toplayıp ligi adeta süpürdü, ikinci sıradaki Ajax'a 5 puan fark attı. PSV, 9 maçta 36 gol atarken, sadece 3 gol yedi.

Cocu'nun Fenerbahçe'si ise tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 9 maçta sadece 2 galibiyet alıp 9 puan toplayabilen Kanarya, sadece 6 gol attı, 10 gol yedi.

Bundan kötüsü olur mu?

Bursa, Alanya ve bir maçı eksik Erzurum'la birlikte ligin en az gol atan (6) takımı olan Fenerbahçe, ligin aynı zamanda pozisyonları gole çevirme yüzdesi en düşük (yüzde 6) ekibi.

Maç başına 13.6 ile en az top çalan takım olan Kanarya, ligin en fazla başarısız kısa pas (62.2) yapan ikinci ekibi. Sarı-lacivertliler, ceza sahası dışından, kornerden, frikikten ve ara pastan hiç gol atamadı.

Anderlecht maçı çok kritik

Fenerbahçe'nin Cocu'ya tanıdığı kredi iyice azaldı. Perşembe günü Anderlecht karşısında alınacak şok bir skor, Hollandalı teknik adamla ayrılığı gündeme getirebilir.

4 hocanın değiştiği o sezonu hatırlatıyor

Phillip Cocu'nun F.Bahçe'si 9 hafta sonunda rekorları paramparça etti! Geride kalan 9 haftada ligde sadece 6 gol atabilen sarı-lacivertliler en son 1968-69 sezonunun ilk sekiz haftasında daha az gol (5) atmıştı. O sezona Ignac Molnar ile başlayan Kanarya'da, 21'inci haftada görevi Fikret Kırcan aldı. 23 ve 24'üncü haftalarda ise takımı Basri Dirimlili çalıştırırken, sezonu Rumen Traian Ionescu bitirdi.Şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ligi 4. bitiren F.Bahçe, 34 golde kalmıştı.

20 yıl sonra bir ilk!

Sarı-Lacivertliler, Phillip Cocu yönetiminde bu sezon golü unuttu. 13 resmi maçta 10 kez fileleri sarsan, bu karşılaşmaların 6'sında rakip ağları havalandıramayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 9 karşılaşmanın 5'inde gol bulamadı.

Oynadığı 7 deplasman maçında sadece 2 gol atabilen Kanarya, 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.

F.Bahçe 1997-98 sezonunda Gençlerbirliği, Gaziantep, Samsun ve Trabzon maçlarında üst üste 4 maçta gol atamamıştı.

(Fotomaç)