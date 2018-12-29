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Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar affedildi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir süredir kadro dışı olan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:11
Fenerbahçe'de Chahechouhe ve Dirar affedildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan isimlerden Chahechouhe ve Dirar'ın durumunun teknik ekipten gelen talep üzerine yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında, futbol A takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:11
  1. Antalya
  2. Aatif Chahechouhe
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Nabil Dirar
  6. Spor Toto Süper Lig

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