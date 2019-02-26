0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

26 Şubat 2019 Salı 14:53
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:53
  1. Çaykur Rizespor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Can, dur durak bilmiyor
    1. Başkan Can, dur durak bilmiyor
    2. Batman’da saman balyalarının arasında..
    3. Yeni Malatyaspor'un kupadaki rakibi..
    4. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor..
    5. "Avatar Atakan" beraat etti
    6. Barzani: "Bağdat ile askeri..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad..
    8. Zarif, Esed'in Tahran ziyaretinden..
    9. "Can ve mal güvenliği için kentsel..
    10. Başkan adayı Kıraloğlu: "Şehit ve gazi..
    11. Otomobil alev alev yandı: 4 yaralı
    12. Trifokal lens ile gözlüklerinden..
    13. İŞKUR Müdürü Demirsu; "TTK’ya..
    14. Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları
    15. Kar Voleybolu, Erciyes’te parlıyor
    16. Vali Şentürk’e Vergi Haftası ziyareti
    17. Balık fiyatları el yakıyor
    18. Caminin demir kapısını sökerek çaldılar
    19. Engellilere rapor kolaylığı
    20. KPSS'siz memur alımı ilanları 2019..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı