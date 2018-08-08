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Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ali Koç'un eli kolu bağlandı

Mali açıdan sıkıntılı zamanlar geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un eli futbolcu satamaması yüzünden bağlandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Ali Koç'un eli kolu bağlandı

Fenerbahçe'de kritik Benfica maçının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapılamaması.

Oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de mevcut futbolculara kabul edilebilir teklif gelmedi.

GÖZLER İKİ İSİMDE

Özellikle yabancı oyuncuların da takımda kalmak istemesi ile birlikte gözler Ozan Tufan ve Salih Uçan'a çevrildi.

Kadroda düşünülmeyen Ozan için özellikle Avrupa'dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih'i ise Süper Lig'den isteyen bir takım çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli'nin de bazı kulüplerle temas halinde olduğu ancak şu ana kadar bir sonuca varamadığı öğrenildi...

Transfer sezonu kapanana kadar en az 3 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin çok sıcak bakılmasa da Süper Lig'den teklif gelmesi halinde Ozan'ı da satabileceği iddia edildi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
  1. Fenerbahçe
  2. Benfica
  3. Ali Koç
  4. Ozan Tufan
  5. Salih Uçan
  6. Süper Lig
  7. Comolli

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