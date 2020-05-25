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Spor

Fenerbahçe'de Bakasetas sesleri

Sarı lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'da ter döken tecrübeli futbolcu Anastasios Bakasetas için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:56:00 -
Fenerbahçe'de Bakasetas sesleri

Yeniakit.com.tr - Yeni sezonda yeni kadro yapılandırmasıyla girmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

Bakasetas atağı

Fenerbahçe kurmayları Aytemiz Alanyaspor'da ter döken tecrübeli futbolcu Anastasios Bakasetas için nabız yoklamaya başladı. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan yıldızıu yakın markaja aldığı iddia edildi.

Bakasetas bu sezon 6 gol 4 asistle oynadı.

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