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Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, İtalyan ekiplerinden Parma ile anlaştı.

12 Mart 2019 Salı 18:20
Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etmeyen Skrtel, İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin 1 yıllık yeni kontrat teklifini reddeden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Parma ile anlaştı. Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel ile neden yola devam etmediği belli oldu.

Skrtel Parma ile anlaştı

Akşam'ın haberine göre; 2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli formayla 116 maçta görev alan Martin Skrtel için tasarrufta bulunmak istemeyen yönetimin gelecek sezon oyuncuyu kadroda düşünmediği öğrenilirken, Slovak yıldızın yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçip Parma'yla el sıkıştığı ortaya çıktı.

Neuestadter'e güle güle

Gelecek sezon komple takımı yenileyecek olan Başkan Ali Koç'un Skrtel'i gözden çıkardığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Haziran'da kadro mühendisliği için 'sil baştan' diyeceği öğrenildi. Defansta Serdar Aziz-Sadık Çiftpınar ikilisi haricinde Skrtel ve Neuestadter'e teşekkür etmeye hazırlanan sarı lacivertli kulübün Comolli aracılığıyla kalitesi tartışılmayacak yabancı stoperlerle görüştüğü ifade edilirken, lig biter bitmez Skrtel'in de tıpkı Bruno Alves gibi Parma'nın yolunu tutacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:20
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