THY - İmaj
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi yaşanıyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman’ın verdiği ekstra izinleri kullanan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın kampa katılmadı. Bu durum sportif direktör Comolli’yi kızdırdı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:10
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi yaşanıyor

Yeni sezon sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor...

Eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli takıma gittikleri için ekstra izin verdiği 3 isim kampa henüz katılmadı.

Bu futbolcuların tavrı sportif direktör Damien Comolli'nin bir hayli canını sıktı.

KRİTİK ZİRVE

Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi.

Fransız sportif direktör, kampa katılacak bu 3 futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. (Takvim)

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:10
  1. Fenerbahçe
  2. Aykut Kocaman
  3. Damien Comolli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile..
    2. Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve..
    3. Beyaz Saray tarih verdi! İkinci..
    4. Korkunç vahşet! Köpeğin gözlerini..
    5. Etimek tatlısı
    6. Almanya'da flaş gelişme! İstifasını..
    7. Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a..
    8. Hiperaktivite bozukluğu olan..
    9. Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı
    10. Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş
    11. Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP..
    12. 'Pezevenk' Müjdat Gezen konuştu: Benim..
    13. Kalp krizini anlamanınyolları
    14. Endonezya Bali Adası'nda Agung..
    15. Çabuk acıkmayı engelleyen besinler
    16. Bilecik'te korkutan orman yangını çıktı
    17. Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!..
    18. Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert sözler
    19. Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup,..
    20. Kocaeli'de yerli kripto para..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
    Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?