Fenerbahçe’de Avusturya kampı sürüyor Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin spor tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçe ekibi, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman, taktik çalışma ile devam etti. Fenerbahçe ekibi idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarına devam etti.

Wolfsburg karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.