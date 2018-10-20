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Fenerbahçe zorlu deplasmanda!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
Fenerbahçe zorlu deplasmanda!

Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, son maçında 8. haftada Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe'de iki futbolcu Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci, kadroda yer almayacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet.
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Benzia, Ayew, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
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