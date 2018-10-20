Fenerbahçe zorlu deplasmanda!
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi.
Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, son maçında 8. haftada Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'de iki eksik
Fenerbahçe'de iki futbolcu Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci, kadroda yer almayacak.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: beIN Sports 1
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet.
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Benzia, Ayew, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
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