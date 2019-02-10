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Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem kadrosu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Zenit ile yapacağı karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

10 Şubat 2019 Pazar 14:00
Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:00
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Zenit
  5. Fransız hakem Ruddy Buquet
  6. Ülker Stadı
  7. Ruddy Buquet
  8. Guillaume Debart
  9. Julien Pacelli
  10. Cyril Mugnier
  11. Amaury Delerue
  12. Jerome Miguelgorry

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