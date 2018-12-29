Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşma sağladı.29 Aralık 2018 Cumartesi 13:52
Galatasaray'dan ayrılacak olan milli oyuncu Serdar Aziz için ciddi bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncunun bonservisini alması halinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Abdurrahim Albayrak, kulüp bulmasını istedi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı
Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi.
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