Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı

Galatasaray'dan ayrılacak olan milli oyuncu Serdar Aziz için ciddi bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncunun bonservisini alması halinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Abdurrahim Albayrak, kulüp bulmasını istedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi.