Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a getirdiği Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferini resmen açıkladı25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:37
Fenerbahçe, Diego Reyes'in transferini resmen duyurdu.
DIEGO REYES KİMDİR?
Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales
Doğum tarihi: 19 Eylül 1992
Yaşı: 25
Uyruğu: Meksika
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ
Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro
Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist
Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol
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