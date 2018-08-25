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Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a getirdiği Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferini resmen açıkladı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:37

Fenerbahçe, Diego Reyes'in transferini resmen duyurdu.

DIEGO REYES KİMDİR?

Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales
Doğum tarihi: 19 Eylül 1992
Yaşı: 25
Uyruğu: Meksika
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ
Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro
Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist
Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:37
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