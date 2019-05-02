Fenerbahçe yağmur altında çalıştı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Çalışmaların ikinci bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına açık olan son bölümü ise dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Fenerbahçe’de sakatlığı süren Mehmet Topal takımdan ayrı düz koşu yaparken, daha önce sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Victor Moses takımla çalıştı.

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