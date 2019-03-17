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Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın peşinde | Sivasspor'lu Douglas kimdir?

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son Sivasspor galibiyetiyle az da olsa nefes alan Fenerbahçe, yeni sezon planlamasını da şimdiden yapıyor. Fenerbahçe'nin gündemine düşen son isim ise Sivassporlu Douglas oldu. Peki, Douglas kimdir?

17 Mart 2019 Pazar 17:08
Fenerbahçe ve Galatasaray Douglas'ın peşinde | Sivasspor'lu Douglas kimdir?

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son Sivasspor galibiyetiyle az da olsa nefes alan Fenerbahçe, yeni sezon planlamasını da şimdiden yapıyor. Fenerbahçe'nin gündemine düşen son isim ise Sivassporlu Douglas oldu. Peki, Douglas kimdir?

Bonservisi elinde

Devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilyalı futbolcu, Sivas'ta kiralık oynuyor. Bonservisi Barcelona'da ancak 30 Haziran'da serbest kalıyor.

İki mevkide birden oynuyor

Teknik becerisi ve devamlılığı son derece yüksek olan Douglas, hem savunmanın hem de orta sahanın sağında görev yapabiliyor.

Cumartesi gecesi Fener'e karşı orta sahanın sağında oynadı.

Ersun Yanal'da sıcak bakıyor

Douglas'ın transferiyle bir anlamda 2 bölgeye birden takviye yapmış olacak olan Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile önümüzdeki hafta temasa geçecek. Douglas'ın transferine Yanal da sıcak bakıyor.

Douglas Pereira dos Santos kimdir?

Douglas Pereira dos Santos, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen savunma oyuncusu. Doğum tarihi: 6 Ağustos 1990 (27 yıl yaşında), Monte Alegre de Goiás, Goiás, Brezilya

Boy: 1,71 m

Kilo: 67 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2008

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:08
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