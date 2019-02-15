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"Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir"

- Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Alex de Souza:"Fenerbahçe için sıkıntılı bir başlangıç oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Ligdeki çıkış devam edecek. Fenerbahçe'nin durumunu olumlu görüyorum"- "(Galatasaray'a attığı ilk gol) Topun başına geçtiğimde aklıma gelen şeylerden bir tanesi şuydu; 'Gerçek Fenerbahçeli Galatasaray'a gol attığında olunur.' Ben de bu maçta gerçek Fenerbahçeli olmuştum"

15 Şubat 2019 Cuma 18:29
"Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli futbol takımının çıkış içinde olduğunu ve bunu sürdüreceğine inandığını belirtti.

Ülker Stadı'nı gezen Brezilyalı eski futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, kulüp televizyonundan taraftarlara seslenmesine imkan verildiği için sarı-lacivertli yetkililere teşekkür ederek, "6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlarımıza seslenememiştim. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın performansını yorumlayan Alex de Souza, "Fenerbahçe ile ilgili telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla bilgiler alıyorum. Aslında Fenerbahçe için sıkıntılı bir başlangıç oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Önümüzdeki hafta Zenit maçı var. Ligdeki çıkış devam edecek. Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir. Fenerbahçe'nin durumunu olumlu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'da Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Fabio Luciano ile televizyon programı yaptıklarını aktaran Alex, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolu takip ediyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Yaş ilerliyor. Eşim, ailenin liderliğini üstlenmeye devam ediyor. Çocuklarım büyüyor. Maria 15 yaşına girecek. Hayali, iyi bir tenisçi olmak. Antonia da 12 yaşında ve okuluna devam ediyor. Oğlum Felipe ise hayalleri futbol olan 8,5 yaşında bir çocuk. Bizler ise annesi ve babası olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz."

2004-2012 yıllarında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla attığı gollerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Oğlum Felipe sayesinde attığım golleri zaman zaman izliyorum. Golleri izlerken duygulanıyorum. Felipe, o maçları hatırlamasa da merakından dolayı internetten sürekli girip bakıyor. Biz de onunla geçmişte neler yaptık, ne başarılar kazandık görebiliyoruz."

Galatasaray'a attığı ilk gol hakkında da görüşlerini aktaran Alex, "Bu maçın anıları bende güçlüdür. Pozisyonu hatırlıyorum. Topun başına geçtiğimde aklıma gelen şeylerden bir tanesi şuydu; 'Gerçek Fenerbahçeli Galatasaray'a gol attığında olunur.' Ben de bu maçta gerçek Fenerbahçeli olmuştum." diye konuştu.

Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde attığı son golle ilgili bir soruya ise "Fenerbahçe formasıyla yaşadığım birçok anım oldu. Çoğunu bilinçli bir şekilde yaşadım ama bu golün son golüm olduğunu bilsem çok daha fazla taraftarla kutlardım. Belki bütün sahayı dolaşırdım, taraftarların içine atlardım. Olympique Marsilya karşısında attığım bu golü, 'Harika bir Fenerbahçe kariyerinin son damgası olmuş.' şeklinde adlandırabiliriz." şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:29
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