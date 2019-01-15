0553 313 94 23

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15 Ocak 2019 Salı 13:53
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:53
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Ümraniyespor
  5. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP TBMM Grup Toplantısı
    1. HDP TBMM Grup Toplantısı
    2. Oğuz Şimşek kimdir?
    3. Kürsüye çıkan İYİ Partili bozkurt..
    4. Pompeo'nun Orta Doğu turundaki..
    5. Muğla'da boynuna çuval dolanan yavru..
    6. İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro..
    7. TDV ile TMV arasında iş birliği..
    8. TRT'den açıklama geldi! Diriliş..
    9. Çaykur Rizespor'da yeni transferler..
    10. ABD’li gazeteciden şaşırtan sözler:..
    11. Başımıza gelenler kendi yapıp..
    12. Serdar Kaman kimdir nereli ve kaç..
    13. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    14. Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi..
    15. Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü
    16. Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan..
    17. Tuncay Şanlı'dan Arda açıklaması:..
    18. "Sporun Mutfağındakiler" paneli
    19. Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı
    20. MÜSİAD Endonezya'da şube açacak
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor