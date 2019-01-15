Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.





